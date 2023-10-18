ВОЙНА В Украине Ракетный удар врага по Запорожью - есть реакция президента Украины

2023-10-18 14:31

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате ракетного удара рашистов по Запорожью и подчеркнул, что "российский террор должен проиграть". Об этом он написал в соцсетях 18 октября.

"Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому - обычной пятиэтажке. Разрушены восемь квартир. Есть раненые и погибшие. Под завалами могут быть люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли из-за российского террора", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что враг продолжает тактику войны с гражданскими.

"Сделаем все, чтобы государство-террорист понесло справедливую ответственность. российский террор должен проиграть", - подытожил президент.

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