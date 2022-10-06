ВОЙНА В Украине Никакое оружие не поможет выиграть войну против Украины - Владимир Зеленский обратился к оккупантам

2022-10-06 13:35

Никакое вооружение, включая иранское, не поможет россии выиграть войну, развязанную против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения по итогам 224-го дня войны.

Так, глава Украинского государства обратился к оккупантам на русском языке.

"Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же "естественным" для вашего "русского мира" названием, как эти вот иранские "Шахиды", которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как например Белая Церковь... Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли", - сказал он.

Зеленский отметил, что в то время, когда рашистские власти вынуждены объяснять своему народу, зачем нужны "эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа", украинцы знают, за что воюют.

"Когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по "альтернативной истории" и сеансы политинформации каждый день. ... Очевидно, кто победит", - подчеркнул президент.