ВОЙНА В Украине Германия, Чехия и Италия подготовили новые пакеты военной помощи Украине

2022-10-07 14:30

Сразу три еропейские страны - Германия, Чехия и Италия подготовили новые пакеты военной помощи для Украины. 

Берлин выделил Киеву две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2. Как уточнили в немецком правительстве, теперь на вооружении ВСУ будет пять таких БРЭМ.

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения объявила, что власти республики готовы передать Украине тяжелое вооружение.

"Сегодня одобрено выделение дальнейшей помощи Украине. Она включает тяжелое вооружение", - сказала она, но из соображений безопасности подробности не раскрыла.

Также о военной поддержке Украины заявили в Италии. Как заявил сенатор Адольфо Урсо, готовится пятый пакет помощи Киеву, включающий технику и оборудование.

"В ходе слушаний было исчерпывающим образом обсуждено содержание пятого межведомственного постановления, которое позволит передачу военной техники, материалов и оборудования государственным органам Украины", - цитирует законодателя издание Formiche.

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