ВОЙНА В Украине В Херсоне и Олешках прогремели взрывы, есть прилеты по Антоновскому мосту

2022-10-06 17:00

Днем 6 октября в Херсонской области снова раздавались взрывы. Об ударах украинских воинов по оккупантам сообщают жители Олешек, над местом прилетов люди видят дым.

Также в очередной раз нанесен удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне. В сети появляются фото с мест новой "бавовны" для оккупантов.

О взрывах в Олешках и Херсоне после обеда 6 октября написал, в частности, народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Сообщают о взрыве в Херсонской области. В Олешках поднимается дым. Также взрывы в Херсоне!" – отметил он, выложив фото из херсонского паблика.

Что именно горело после прилетов в Олешках, пока неизвестно. А вот в Херсоне ВСУ снова накрыли огнем район Антоновского автомобильного моста. В частности, украинские воины ударили возле этой переправы через Днепр.

Напомним, на рассвете 6 октября оккупанты во временно оккупированном Херсоне уже получили "привет" от украинских воинов. ВСУ ударили по расположению захватчиков в здании интерната на улице Кулика.

По свидетельству местных, в интернат заселилось много российских оккупантов.

Также сообщалось, что накануне, 5 октября, в расположении захватчиков в Ингульце произошла "бавовна". Накануне туда заселилась сотня оккупантов.

Жарко в тот же день было и на временно оккупированном Россией Крымском полуострове: в поселке Кача, возле Севастополя, слышали взрывы.