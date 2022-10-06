ВОЙНА В Украине В Украине маршрутки будут ездить по-новым правилам: что изменится с 7 октября

2022-10-06 18:00

С пятницы, 7 октября, водителям общественного транспорта уже на законодательном уровне запрещается включать в салоне музыку без согласия всех пассажиров.

Об этом говорится в Законе Украины 2310-IX о запрете акустического насилия на пассажирском транспорте.

Закон, который Верховная Рада приняла в июне, запрещает воспроизводить не только музыку, но и звуки фильмов и какие-либо звуковые сигналы, кроме информации о поездке. Нормы документа распространяются на городской транспорт, а также на пригородные, междугородные и международные маршруты.

Стоит отметить, что теперь пассажирам также запрещено включать музыку или видео в салоне, и водитель имеет полное право высадить людей, которые нарушали тишину. В то же время пассажирам в транспорте разрешено транслировать аудио на индивидуальные наушники.