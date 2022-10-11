ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский рассказал об опасностях недавно деоккупированных территорий Украины

2022-10-11 14:32

Большую опасность на деоккупированных территориях представляют мины. И отнестись к этой угрозе следует со всей ответственностью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"На деоккупированных территориях ни дня не сбавляем темпа в восстановительных работах. Это транспорт, это электричество, это газоснабжения, это почта, социальные выплаты - везде, где есть реальная возможность это обеспечить, мы обеспечиваем", - заявил президент.

В то же время, он обратил внимание на то, что разминирование территорий не может быть произведено столь быстро. Поэтому он попросил всех украинцев на территории, где были оккупанты, особенно внимательно относиться к минной угрозе.

"Наши взрывотехники, наши саперы работают по максимуму, но после оккупантов очень значительная площадь загрязнена минами. Пожалуйста, не игнорируйте предупреждения относительно мин, не посещайте закрытую из-за опасности территорию, сообщайте пожалуйста полицию, ГСЧС и местную власть о любых обнаруженных минах или боеприпасах, которые не разорвались", - сказал Зеленский.