Поскольку к Украине прикованы взгляды миллионов людей со всего мира, и не все они понимают значимость Крымского моста для оркостана и важность его повреждения для украинско-российской войны, на эскизе изображена сцена из известного фильма. Марка содержит несколько ярких деталей:
Тираж марок - 7 млн экземпляров. Номинальная стоимость - М (потому что мост), равная 18 грн.
Набор включает в себя марочный лист, художественный конверт и открытку.
Автор выпуска – украинский художник-живописец Юрий Шаповал.