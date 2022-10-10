ВОЙНА В Украине фото Укрпочта анонсировала новую марку "Крымский мост на бис"

2022-10-10 14:31

Поскольку к Украине прикованы взгляды миллионов людей со всего мира, и не все они понимают значимость Крымского моста для оркостана и важность его повреждения для украинско-российской войны, на эскизе изображена сцена из известного фильма. Марка содержит несколько ярких деталей:

окурок в руках у героини, как намек на то, что в последнее время оккупанты страдают от курения в запрещенных местах;

автомобиль кафиров, летящий в пропасть, теряя награбленное;

Байрактар, что «нечаянно» пролетает над мостом;

разбит вражеский танк.

Тираж марок - 7 млн ​​экземпляров. Номинальная стоимость - М (потому что мост), равная 18 грн.

Набор включает в себя марочный лист, художественный конверт и открытку.

Автор выпуска – украинский художник-живописец Юрий Шаповал.