ВОЙНА В Украине фото Укрпочта анонсировала новую марку "Крымский мост на бис"

2022-10-10 14:31

Поскольку к Украине прикованы взгляды миллионов людей со всего мира, и не все они понимают значимость Крымского моста для оркостана и важность его повреждения для украинско-российской войны, на эскизе изображена сцена из известного фильма. Марка содержит несколько ярких деталей:

  • окурок в руках у героини, как намек на то, что в последнее время оккупанты страдают от курения в запрещенных местах;
  • автомобиль кафиров, летящий в пропасть, теряя награбленное;
  • Байрактар, что «нечаянно» пролетает над мостом;
  •  разбит вражеский танк.

Тираж марок - 7 млн ​​экземпляров. Номинальная стоимость - М (потому что мост), равная 18 грн.

Набор включает в себя марочный лист, художественный конверт и открытку.

Автор выпуска – украинский художник-живописец Юрий Шаповал.

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