ВОЙНА В Украине Украинские защитники ликвидировали уже почти 63 тысячи вражеских солдат

2022-10-10 15:37

С 24 февраля по 10 октября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 62 870 человек (+370 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Уничтожены:

2495 (+9) танков

5149 (+16) боевых бронированных машин

1486 (+9) артиллерийских систем

353 (+5) реактивных системы залпового огня

181 (+1) средство ПВО

267 (+1) самолетов

235 (+0) вертолетов

1097 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня

249 (+2) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

3908 (+18) единиц автомобильной техники и автоцистерн

136 единиц специальной техники

1 (+1) мостов во временно аннексированный Крым

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага в районах четырех населенных пунктов.