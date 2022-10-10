ВОЙНА В Украине Украинские защитники ликвидировали уже почти 63 тысячи вражеских солдат

2022-10-10 15:37

С 24 февраля по 10 октября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 62 870 человек (+370 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Уничтожены:

  • 2495 (+9) танков
  • 5149 (+16) боевых бронированных машин
  • 1486 (+9) артиллерийских систем
  • 353 (+5) реактивных системы залпового огня
  • 181 (+1) средство ПВО
  • 267 (+1) самолетов
  • 235 (+0) вертолетов
  • 1097 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 249 (+2) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3908 (+18) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 136  единиц специальной техники
  • 1 (+1) мостов во временно аннексированный Крым

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага в районах четырех населенных пунктов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Великобритания будет поддерживать Украину в войне против роССии до тех пор, пока...

2022-10-07 10:27

Никакое оружие не поможет выиграть войну против Украины - Владимир Зеленский обратился к оккупантам

2022-10-06 13:35

Wall Street Journal подсчитали потери мировой экономики из-за войны рф против Украины

2022-09-29 15:37

ПОЛНЫЙ СПИСОК Озвучены реальные потери оккупационной армии за время войны против Украины

2022-09-29 11:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Опубликована карта ракетных ударов по Украине 10 октября

2022-10-10 18:30

Били ракетами Х-22, Х-101 и БПЛА Shahed-136: эксперт сделал важный вывод после атаки рф

2022-10-10 18:00

Прорыва границы нет: в ОК "Север" рассказали о ситуации в северных районах Украины

2022-10-10 17:30

видео В результате бомбежек в Киеве повреждены университет Шевченко, филармония и два музея

2022-10-10 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Опубликована карта ракетных ударов по Украине 10 октября 2022-10-10 18:30
Били ракетами Х-22, Х-101 и БПЛА Shahed-136: эксперт сделал важный вывод после атаки рф 2022-10-10 18:00
Прорыва границы нет: в ОК "Север" рассказали о ситуации в северных районах Украины 2022-10-10 17:30
видео В результате бомбежек в Киеве повреждены университет Шевченко, филармония и два музея 2022-10-10 17:00