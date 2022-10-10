Украинские защитники ликвидировали уже почти 63 тысячи вражеских солдат
2022-10-10 15:37
С 24 февраля по 10 октября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 62 870 человек (+370 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Уничтожены:
- 2495 (+9) танков
- 5149 (+16) боевых бронированных машин
- 1486 (+9) артиллерийских систем
- 353 (+5) реактивных системы залпового огня
- 181 (+1) средство ПВО
- 267 (+1) самолетов
- 235 (+0) вертолетов
- 1097 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 249 (+2) крылатых ракет
- 15 (+0) кораблей / катеров
- 3908 (+18) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 136 единиц специальной техники
- 1 (+1) мостов во временно аннексированный Крым
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага в районах четырех населенных пунктов.