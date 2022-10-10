ВОЙНА В Украине Украинские операторы связи продолжают работать

2022-10-10 20:30

Украинские операторы связи заявили, что продолжают работать несмотря на проблемы с энергоснабжением в отдельных регионах

Об этом сообщают пресс-службы операторов, "Укртелеком" в комментарии ЭП.

"Делаем все возможное, чтобы быстрее восстановить связь в регионах, где возникли проблемы с энергоснабжением", - написали в Facebook Lifecell.

У оператора Киевстар заявили, что чинят связь "при первой возможности".

"Сеть в целом работает несмотря на сложности с электропитанием, которые возникают в разных областях Украины. Киевстар использует все технические возможности, в том числе автономное питание для базовых станций, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов в услугах связи", - отметила представитель оператора Ирина Леличенко.

Сеть Vodafone предупреждает, что временные ограничения в работе сети могут быть, "но мы уже хорошо научились с ними оперативно разбираться". Оператор также отмечает, что мессенджеры несколько перегружены.

Телеком-провайдер "Укртелеком" сообщил, что критические элементы инфраструктуры "Укртелеком" работают в штатном режиме.