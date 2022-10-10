ВОЙНА В Украине видео В результате бомбежек в Киеве повреждены университет Шевченко, филармония и два музея

2022-10-10 17:00

 

10 октября в Киеве в результате российских обстрелов повреждено несколько учреждений культуры и образования.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждено здание красного корпуса университета Шевченко, филармония, музей Ханенко и музей Шевченко. В Музее Ханенко пока оценивают повреждения, но коллекция была в безопасности еще с начала полномасштабного вторжения России.

Национальный музей Шевченко сообщил, что в связи с ликвидацией последствий ракетного удара будет закрыт для посетителей.

Примерно до 10-16 октября. Также пострадали Киевская картинная галерея, Научная библиотека им. М. Максимовича, Институт филологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Пострадали штаб-квартира Министерства образования и науки Украины и Киевский городской дом учителя.

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