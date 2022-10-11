ВОЙНА В Украине Враг продолжает нести большие потери в технике и живой силе - "демилитаризовано" более 63 тыс бойцов

2022-10-11 11:33

Общие боевые потери противника по состоянию на 11 октября ориентировочно составили около 63110 человек. За сутки уничтожено 240 орков. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Всего с начала войны ликвидировано:

танков - 2504 (+9)

боевых бронированных машин - 5162 (+13)

артиллерийских систем -1496 (+10)

РСЗО - 353

средств ПВО -181

самолетов - 268 (+1)

вертолетов - 235

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1114 (+17)

крылатых ракет - 295 (+46)

кораблей - 15

автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8)

спецтехники - 136

Крымских мостов - 1.

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.