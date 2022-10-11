ВОЙНА В Украине Враг продолжает нести большие потери в технике и живой силе - "демилитаризовано" более 63 тыс бойцов

2022-10-11 11:33

Общие боевые потери противника по состоянию на 11 октября ориентировочно составили около 63110 человек. За сутки уничтожено 240 орков. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

 Всего с начала войны ликвидировано:

  • танков - 2504 (+9)
  • боевых бронированных машин - 5162 (+13)
  • артиллерийских систем -1496 (+10)
  • РСЗО - 353
  • средств ПВО -181
  • самолетов - 268 (+1)
  • вертолетов - 235
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1114 (+17)
  • крылатых ракет - 295 (+46)
  • кораблей - 15
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8)
  • спецтехники - 136
  • Крымских мостов - 1.

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.

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