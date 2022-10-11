Враг продолжает нести большие потери в технике и живой силе - "демилитаризовано" более 63 тыс бойцов
2022-10-11 11:33
Общие боевые потери противника по состоянию на 11 октября ориентировочно составили около 63110 человек. За сутки уничтожено 240 орков. Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Всего с начала войны ликвидировано:
- танков - 2504 (+9)
- боевых бронированных машин - 5162 (+13)
- артиллерийских систем -1496 (+10)
- РСЗО - 353
- средств ПВО -181
- самолетов - 268 (+1)
- вертолетов - 235
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1114 (+17)
- крылатых ракет - 295 (+46)
- кораблей - 15
- автомобильной техники и автоцистерн - 3916 (+8)
- спецтехники - 136
- Крымских мостов - 1.
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.