ВОЙНА В Украине Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что происходит на фронтах

2022-10-11 17:30

Украинские военные продолжают наступать на нескольких направлениях на юге и востоке страны. Оккупанты, в свою очередь, пытаются прорвать оборону ВСУ под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Британии в Twitter.

Согласно данным разведки Британии, ситуация на поле боя значительно не изменилась. Украинские воины пытаются продвинуться в Херсонской и Луганской областях. ВСУ наносят удары по позициям оккупантов на пяти направлениях, три из них под Херсоном.

Тем временем российские войска пытаются хоть как-то сломить оборону наших защитников на линии соприкосновения Горловка - Пески. Также враг применяет дальнобойные ракеты для ударов по гражданской и критической инфраструктуры.

Напомним, сегодня российские войска снова нанесли ракетные удары по разным регионам Украины. Массированные вражеские обстрелы начались около 8 утра и продолжались на протяжении не менее 5 часов. Целью оккупантов снова стала критическая и гражданская инфраструктура Украины.