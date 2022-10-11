ВОЙНА В Украине Атаки путина могут предвещать новую жестокую фазу войны - CNN

2022-10-11 22:00

 

Российский лидер меняет стратегию с проигрышной войны на поле боя на кампанию по подрыву морального духа мирного населения и нанесению ущерба украинским городам.

Последние российские атаки в Украине могут быть вызваны яростью президента РФ Владимира Путина из-за инцидента на Крымском мосту. Однако неизбирательные нападения на мирных жителей также повышают вероятность нового ужасного поворота в войне, пишет 11 октября CNN.

"Сообщение очевидно для всего мира. Путин не намерен унижаться. Он не признает поражения. И он вполне готов устроить резню среди гражданского населения и неизбирательный террор в ответ на череду неудач на поле боя", - отмечает телеканал.

Удары 10 октября не имели большого военного значения и "отражали потребность Путина в поиске новых целей из-за его неспособности нанести поражение Украине на поле боя".

"Бомбардировка энергообъектов кажется неуловимым намеком на страдания, которые российский президент может причинить с наступлением зимы, даже если его войска отступят перед лицом украинских войск, использующих западное оружие", - подчеркивается в статье.

Напомним, утром 10 октября враг нанес массированный ракетный удар по городам Украины.

Повреждены объекты инфраструктуры в 12 областях и Киеве, 19 человек погибли и 105 пострадали.

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