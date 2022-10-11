ВОЙНА В Украине В ВСУ рассказали, хватит ли обещанных Западом систем ПВО для закрытия неба над Украиной

2022-10-11 21:00

Систем противовоздушной обороны, обещанных Западом ранее, не хватит для того, чтобы закрыть небо над всей территорией Украины. Киев будет вести переговоры с партнерами, чтобы увеличить количество этого оборонительного вооружения для ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. Он высказался о проблеме после массированной ракетной атаки противника, начатой утром 10 октября.

Игнат напомнил, что Германия готова передать нашей стране системы IRIS-T, а США намерены отправить NASAMS.

"Нужно гораздо больше комплексов, и, пожалуй, об этом и пойдет речь [в разговоре] с нашими западными партнерами", – отметил военный.

Качественные системы противовоздушной обороны, если их количества будет достаточно, смогут существенно укрепить защиту украинского неба. Западное вооружение, которое уже обещали Украине, поможет только на отдельных направлениях.