ВОЙНА В Украине Приостановлены выдача водительских удостоверений и регистрация авто

2022-10-12 18:00

 

Возникшая ситуация связана с перебоями в подаче электроэнергии, сообщает главный сервисный центр МВД Украины.
В Украине приостановили выдачу водительских удостоверений и регистрацию авто.

Из-за перебоев с электричеством не работает Национальная автоматизированная информационная система. Об этом сообщает главный сервисный центр МВД Украины.

Сообщается, что возникшая ситуация связана с перебоями в подаче электроэнергии.

"В связи с перебоями электроснабжения не работает Национальная автоматизированная информационная система. Из-за этого предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено. О возобновлении работы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

В главном центра сообщают о постепенном восстановлении работы региональных сервисных центров.

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