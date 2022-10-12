Генштаб обновил данные о потерях рф на 12 октября

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 270 солдат противника, а также 15 беспилотников, 20 ракет и 11 артиллерийских систем.
С 24 февраля по 12 октября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 63 380 (+270 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Всего с начала войны уничтожены:
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Кроме того, в Генштабе предупредили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника.
"Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно в течение дня. Завтра, к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки", - говорится в сводке потерь.