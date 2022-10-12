ВОЙНА В Украине Генштаб обновил данные о потерях рф на 12 октября

2022-10-12 19:00

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 270 солдат противника, а также 15 беспилотников, 20 ракет и 11 артиллерийских систем.

С 24 февраля по 12 октября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 63 380 (+270 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Всего с начала войны уничтожены:

2505 (+1) танков

5181 (+19) боевая бронированная машина

1507 (+11) артиллерийских систем

355 (+2) реактивных систем залпового огня

182 (+1) средства ПВО

268 (+0) самолетов

235 (+0) вертолетов

1129 (+15) БПЛА оперативно-тактического уровня

315 (+20) крылатых ракет

15 (+0) кораблей / катеров

3927 (+11) единиц автомобильной техники и автоцистерн

136 (+0) единиц специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, в Генштабе предупредили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника.

"Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно в течение дня. Завтра, к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки", - говорится в сводке потерь.