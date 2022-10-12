ВОЙНА В Украине Генштаб обновил данные о потерях рф на 12 октября

2022-10-12 19:00

 

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 270 солдат противника, а также 15 беспилотников, 20 ракет и 11 артиллерийских систем.

С 24 февраля по 12 октября общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 63 380 (+270 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Всего с начала войны уничтожены:

  • 2505 (+1) танков
  • 5181 (+19) боевая бронированная машина
  • 1507 (+11) артиллерийских систем
  • 355 (+2) реактивных систем залпового огня
  • 182 (+1) средства ПВО
  • 268 (+0) самолетов
  • 235 (+0) вертолетов
  • 1129 (+15) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 315 (+20) крылатых ракет
  • 15 (+0) кораблей / катеров
  • 3927 (+11) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 136 (+0) единиц специальной техники

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, в Генштабе предупредили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника.

"Цифры будут скорректированы и опубликованы отдельно в течение дня. Завтра, к уже скорректированным цифрам будут добавлены потери врага за предыдущие сутки", - говорится в сводке потерь.

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