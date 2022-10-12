ВОЙНА В Украине Освобождение Луганской области: Гайдай рассказал о ситуации на фронте

2022-10-12 17:30

Украинские военные продолжают понемногу продвигаться вперед, а россияне в это время выстраивают многослойную линию обороны.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ситуация на фронте

"Российские оккупационные войска стремительно пытаются выстроить многослойную линию обороны. Весь первый участок линии фронта очень активно минируют. Это касается не только мостов и дорог, но и админзданий", - заявил Гайдай.

Также украинские военные уже столкнулись с первой волной мобилизованных россиян. В большинстве это люди гражданских профессий, однако есть и те, которые уже служили ранее в армии. Последние же самые опасные, поскольку знают как обращаться с оружием.

В то же время, как отметил Гайдай, мобилизация никоим образом не изменила ситуация на фронте кроме количества мертвых оккупантов.

"Сейчас началась компания на оккупированной части области по выявлению украинских ДРГ, но на самом деле цель - поиск убежавших с фронта дезертиров, ожидающих возможности, чтобы пересидеть и сдаться в плен", - заявил Гайдай.

Отопительный сезон в Луганской области

"После деоккупации мы скорее всего дадим возможность людям приехать проверить свои дома и квартиры, но не будем давать возможности оставаться там, поскольку из-за обстрелов вся система отопления разрушена и восстановить ее через пару месяцев невозможно", - отметил Гайдай.

По словам главы ОВА, многие переезжают из больших городов в сельские дома. Если их нет, то занимаются пустыми, чтобы перезимовать в тепле. Как появится возможность гражданским, будут раздавать теплые вещи, буржуйки.