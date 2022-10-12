ВОЙНА В Украине У оккупантов бунты среди мобилизованных - Гайдай

2022-10-12 21:30

 

У российских оккупантов продолжаются бунты среди мобилизованных, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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"Продолжаются бунты среди мобилизованных. Так, на одном из учебных полигонов восточного военного округа, из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания, более ста мобилизованных отказываются выполнять любые приказы командования и покидать казарму", - сообщил Гайдай.

Детали

Глава Луганской ОВА добавил, что мобилизованных медиков в так называемой "республике" уже не хватает – из-за поступления большого количества раненых просят о помощи у рф: "Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей рф".

Также Гайдай сообщил, что оккупанты в целях собственной безопасности выключили в Кременной свет, а вместе с ним и связь, полностью изолировав местное население от внешнего мира. "Город почти пустой – все в подвалах и погребах. Даже без света понимают приближение ВСУ", - отметил он.

Дополнение

россия имеет проблемы с размещением и обучением мобилизованных, сообщали в британской разведке.

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