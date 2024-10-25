ВОЙНА В Украине В Украине увеличат до полутора месяцев курс базовой военной подготовки мобилизованных

2024-10-25 22:12

Базовую военную подготовку мобилизованных в ближайшее время планируют переформатировать.

"Наращивание системы подготовки планируется осуществить в первую очередь в ходе базовой общей военной подготовки, профессиональной подготовки, профессиональной подготовки рядового состава, подготовки инструкторов и сержантского состава. И, конечно, изменений подходов в коллективной подготовке. Мы планируем изменить форматы и подходы к обучение военнослужащих, повысить ответственность всей командирской вертикали за подготовку личного состава и трансформировать систему подготовки инструкторов",- отметил замначальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ, полковник Евгений Межевикин во время брифинга в Укринформе на тему "Изменения в организации подготовки в Вооруженных Силах Украины ".

Одним из важных шагов по наращиванию подготовки и улучшению качества обучения военнослужащих в учебных центрах будет увеличение сроков проведения базовой общей военной подготовки. Для этого утверждена программа, рассчитанная не на один месяц, как это практикуется сейчас, а на полтора.

По решению главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского в четырех ключевых учебных центрах уже стартовал пилотный проект по увеличению подготовки до полутора месяца. К нему привлечены 500 военнослужащих. В обновленной программе предусмотрено изучение основ применения БПЛА и окопного РЭБ, а также использование средств радиоэлектронной разведки. Кроме того, предполагается повышение тактики огневой подготовки, разведывательно-диверсионной деятельности и навыков выживания на поле.

"Особенно обращаем внимание на сезонные занятия, такие как выживание в холодное время года, что очень важно для военнослужащих разного уровня, разных специальностей при выполнении задач осенью, зимой и весной",- сказал Межевикин.

По его словам, базовая подготовка будет проходить в учебных центрах. Это позволит сэкономить бюджетные средства, ведь для любой подготовки вне учебных центров необходимо назначить администрацию, выделить инструкторский преподавательский состав и научно-педагогический персонал.

Будет действовать система поощрений. В частности, лучшие курсанты смогут выбрать место прохождения службы.

После завершения пилотного проекта в течение декабря текущего года будут проанализированы результаты с учетом сроков обучения и предоставлены Генштабу предложения по дальнейшему их внедрению.

Изменения ожидают и профессиональную подготовку - намечено переформатирование программы, исключение из нее рудиментальных предметов обучения и дублирующих содержание базовую подготовку, а также будет уделено внимание приобретению боевых навыков.

"Также планируется включить элементы подготовки, подтверждаемые положительным боевым опытом и эффективным применением вооружения и военной техники, изучения тактической медицины и норм международного гуманитарного права",- сообщил Межевикин.

Намечено улучшение ситуации с преподавательским составом в учебных центрах - замещение офицерских должностей преподавателей сержантскими. Это позволит уменьшить зависимость учебных центров от офицерского состава и повысить авторитет и престиж сержантов.

Также прорабатывается вопрос создания школы подготовки инструкторов и применения онлайн-видеоматериалов учебных курсов "Армия+" и перевод бумажной рутины учебных центров в цифровой формат.

При удачном проведении пилотного проекта переход учебных центров на новую программу будет происходить в 2025 году, но постепенно, чтобы не произошло "проседания" в обеспечении фронта мобилизационным ресурсом.