ВОЙНА В Украине Сколько мобилизованных попадает на фронт: в Раде озвучили процент

2024-10-14 17:37

 

Нардеп Александр Федиенко также ответил на вопрос, провалена ли мобилизация.

Не все мобилизованные в Украине попадают на линию фронта, ведь у ВСУ есть дефицит в тыловых кадрах на должности, например, электриков или водителей.

Об этом нардеп-член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сообщил в эфире "Радио Свобода".

По словам Федиенко, не все мобилизованные попадают на линию фронта, таких около 10%. У ВСУ есть дефицит в тыловых кадрах на должности, например, электриков или водителей.

"Мы не можем сказать, что все, кого мобилизуют, они отправляются на линию фронта, в окопы. На мой взгляд, — до 10-15% военнослужащих, с оружием в руках выполняющих свой боевой долг", — сказал депутат.

"Если человек по возрасту подпадает под мобилизацию, военно-врачебная комиссия определяет его пригодность, и он может быть ограниченно пригодным для выполнения каких-то боевых задач. Но при этом у нас не хватает водителей, электриков, у нас не хватает финансистов – тех людей, которые работают с деньгами в бригадах", – объяснил народный избранник.

Он также ответил на вопрос, провалена ли мобилизация:

"Мобилизация не останавливалась, она продолжается. Провалена или не провалена – это информация с ограниченным доступом, а у каждого есть право говорить так, как ему угодно. Я могу лишь констатировать то, что наши боевые подразделения, которые сейчас выполняют свой долг по защите Родины, нуждаются в доукомплектовании".

Кстати, представитель Закарпатского ОТЦК и СП Сергей Шахлевич заявил, что альтернативой мобилизации является контрактная служба. Одно из главных преимуществ – возможность самостоятельно выбирать место прохождения службы.

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