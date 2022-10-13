ВОЙНА В Украине ВСУ нанесли точные удары по десяткам важных вражеских целей на Юге

2022-10-13 10:27

Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку по военному вторжению рашистов по состоянию на утро четверга, 13 октября.

"За прошедшие сутки оккупанты нанесли три ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись объекты и мирные граждане более 40 населенных пунктов. Враг бил, в частности, в районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спорного, Павловки, Мирного и Давыдова Брода. Для этого использовали крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства", - говорится в сводке Генштаба.

Сообщается, что противник совершал обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Мирополье, Середина-Буда, Стукаловка и Павловка;

на Слобожанском направлении - из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Бугроватка, Гряниковка, Двуречная, Новая Волчья, Стрелка, Уды и Красная Заря;

на Краматорском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, неподалеку от Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спорного, Тернов, Торского и Ямполевки;

на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Времовка, Железнодорожное, Никольское, Новополь, Новоселка и Полтавка.

На Южнобужском направлении были обстреляны районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

"На отдельных направлениях боевых действий, в частности, в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий. Основной причиной является крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов", - сообщают в Генштабе.

Отмечаются успехи ВСУ на юге страны.

"По имеющейся информации, в районе города Токмак Запорожской области наши подразделения поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом. Раненые оккупанты были перевезены в местную больницу. В Херсонской области в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки потери противника составили до 150 человек убитыми. Также известно, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до тридцати единиц поврежденной бронированной техники, пригодной для ремонта", - говорится в утренней сводке.

Сводка традиционно завершается сообщением об успехах авиации, ракетных войск и артиллерии.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета врага и 26 БпЛА. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, РЭБ и другие военные цели", - отмечают в Генштабе ВСУ.