ВОЙНА В Украине Эксперт объяснил, когда ВСУ могут перейти в контрнаступление

2024-03-07 17:37

Контрнаступление остается основной целью Сил обороны Украины

То, когда смогут ВСУ перейти в контрнаступление, зависит прежде всего от помощи международных партнеров.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

По его словам, контранступление остается всегда в планах Генштаба.

"Они всегда разрабатываются, совершенствуются. В зависимости от ситуации они могут изменять некоторые аспекты. Но контрнаступление всегда является основной целью Сил обороны Украины", — подчеркнул Коваленко.

Он добавляет, что за годы полномасштабной войны большинство наших действий именно оборонного типа.

"Поэтому рассматриваем контрнаступление как перспективу, которая зависит от многих факторов и среди этих факторов очень важен элемент помощи международного общества. Если мы будем иметь достаточно помощи, как это, например, было в первой половине 2023 года, особенно от США. Если США вернется "к семье" в вопросах помощи, безусловно, это будет значительный стимул для формирования ресурса для контрнаступательных действий", — подчеркнул Коваленко.