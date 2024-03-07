ВОЙНА В Украине Эксперт объяснил, когда ВСУ могут перейти в контрнаступление

2024-03-07 17:37

 

Контрнаступление остается основной целью Сил обороны Украины

То, когда смогут ВСУ перейти в контрнаступление, зависит прежде всего от помощи международных партнеров.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

По его словам, контранступление остается всегда в планах Генштаба.

"Они всегда разрабатываются, совершенствуются. В зависимости от ситуации они могут изменять некоторые аспекты. Но контрнаступление всегда является основной целью Сил обороны Украины", — подчеркнул Коваленко.

Он добавляет, что за годы полномасштабной войны большинство наших действий именно оборонного типа.

"Поэтому рассматриваем контрнаступление как перспективу, которая зависит от многих факторов и среди этих факторов очень важен элемент помощи международного общества. Если мы будем иметь достаточно помощи, как это, например, было в первой половине 2023 года, особенно от США. Если США вернется "к семье" в вопросах помощи, безусловно, это будет значительный стимул для формирования ресурса для контрнаступательных действий", — подчеркнул Коваленко.

subscriber subscriber

Еще по теме

В ВСУ подсчитали, сколько мужчин действительно готовы пойти на фронт

2024-03-07 16:05

ВСУ впервые использовали французские бомбы AASM Hammer: чем они особенные

2024-03-06 17:37

Армия Украины удержала занимаемые рубежи и позиции на Таврическом направлении

2024-03-05 08:25

Враг пытается атаковать на шести направлениях, ВСУ держатся и дают сдачи – Генштаб

2024-03-03 16:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Норвегия выделила $150 млн на снаряды Украине

2024-03-07 20:04

Всеобщая мобилизация: кто вручает повестки сейчас и какая ответственность за неприбытие в ТЦК

2024-03-07 19:15

Эксперт объяснил, когда ВСУ могут перейти в контрнаступление

2024-03-07 17:37

В ВСУ подсчитали, сколько мужчин действительно готовы пойти на фронт

2024-03-07 16:05
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Норвегия выделила $150 млн на снаряды Украине 2024-03-07 20:04
Всеобщая мобилизация: кто вручает повестки сейчас и какая ответственность за неприбытие в ТЦК 2024-03-07 19:15
Эксперт объяснил, когда ВСУ могут перейти в контрнаступление 2024-03-07 17:37
В ВСУ подсчитали, сколько мужчин действительно готовы пойти на фронт 2024-03-07 16:05