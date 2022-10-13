ВОЙНА В Украине Зеленский рассказал, когда путин применит ядерное оружие

2022-10-13 16:00

Риск применения РФ ядерного оружия по-прежнему остается, но Европа не должна позволять себя шантажировать.

Глава Кремля Владимир Путин применит ядерное оружие только тогда, когда будет хорошо знать, что для него не будет никаких последствий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его словам, риск применения Россией ядерного оружия по-прежнему остается, однако Европа не должна позволять себя шантажировать.

"Сейчас задача всей Европы - показать Путину, что с ним никто разговаривать не будет и что он останется в изоляции…Тогда и российское общество поняло бы, что они избрали президентом человека, который угрожает всем ядерным оружием", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные союзники обязательно ответят России, если она решится нанести ядерный удар по Украине.

Вместе с тем, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что страна не будет применять ядерное оружие против России.