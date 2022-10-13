ВОЙНА В Украине Израиль предоставляет Украине сведения об иранских беспилотниках - СМИ

2022-10-13 17:00

 

Кроме того, частная израильская фирма предоставляет Украине спутниковые снимки российских позиции войск, сообщает NYT.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что Израиль предоставляет Украине базовые сведения об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя, и что частная израильская фирма предоставляет Украине спутниковые снимки российских позиции войск. Об этом сообщает NYT.

Отмечается, что Украина также запросила у Израиля системы противовоздушной обороны, учитывая успехи этой страны, а также ракеты большей дальности Barak 8, однако Израиль пока отказывается, не желая провоцировать Россию на препятствование израильским авиаударам в Сирии.

Ранее посол Израиля в Украине ответил на критику президента Владимира Зеленского, который заявил, что "ошеломлен" отсутствием помощи со стороны Израиля.

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ВОЙНА В Украине

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