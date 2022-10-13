ВОЙНА В Украине Лондон передаст Киеву ракеты AMRAAM для ПВО

2022-10-13 16:30

Британия поставит Украине ракеты противовоздушной обороны AMRAAM, которые могут использовать в ходе работы комплексы ПВО NASAMS.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает The Guardian.

«Последние неизбирательные удары россии по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставку противовоздушных ракет AMRAAM в Украину», – написал он.

По словам Уоллеса, эти ракеты вместе с комплексами ПВО NASAMS от США помогут Украине защитить небо и укрепить противоракетную оборону.

Как работают ракеты с системой NASAMS

NASAMS представляет собой передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Комплекс разработан норвежской компанией Kongsberg. NASAMS использует ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM наземного базирования дальностью до 25 (40) км и высотой полета до 16 км.