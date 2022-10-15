ВОЙНА В Украине ВСУ имеют новые успехи в контрнаступлении: актуальная карта войны в Украине

2022-10-15 09:00

В отдельных районах фронта оборона и военные позиции российских оккупантов посыпались, как карточный домик, продвижение россиян на Донбассе заметно замедляется. Причина в большом количестве потерь, отсутствии боевого опыта и низком моральном духе в рядах оккупантов.

Такие выводы публикует американский Институт изучения войны (ISW).

За минувшие сутки ВСУ достигли определенных успехов на северо-восточном направлении Харьковщины — рядом со Сватово. В районе населенного пункта Крохмальное российские военные сдались в плен. По непроверенной информации, украинцам удалось взять под контроль еще несколько сел, среди которых Берестовое, Пещаное и Табаевка.

Российские военные проводят различные оборонные действия рядом с Кременной. Несмотря на их попытки доказать, что они контролируют весь район — по направлению к Сватово и Рубежному, это больше выглядит на ведение войны "на словах", отметили аналитики.

В Донецкой области продолжаются наземные атаки врага, у которого есть частичные успехи на южных подступах к Бахмуту. В то же время украинские военные отбили атаки оккупантов под Бахмутским, Иванградом и Озаряновкой.

Россияне наносили удары по Марьинке под Донецком. Вероятно, они планируют продолжать бои на западном направлении под Донецком и готовить наступление у района Невельского.