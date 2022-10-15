ВОЙНА В Украине Литва отремонтировала немецкие САУ PzH 2000: они возвращаются на поле боя в Украину

2022-10-15 13:00

Литва отремонтировала немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Они возвращаются в Украину для участия в боевых действиях.

Об этом в Twitter сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас. В подтверждение своих слов он выложил фото САУ PzH 2000 на трассе в Польше.

"Отремонтированные в Литве PzH 2000 возвращаются на поле боя в Украину. Удачи!" – написал Арвидас Анушаускас.

Panzerhaubitze 2000 или PzH 2000 – это немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) калибра 155 мм. Принята на вооружение Бундесвера осенью 1998 года.

PzH-2000 представляет собой пушку закрытого типа на гусеничном шасси, построенном на базе узлов и агрегатов танка Leopard 2. Моторно-трансмиссионное отделение и отделение управления размещены в передней части корпуса (место механика-водителя находится справа), а боевое отделение и отделение для хранения боеприпасов – в центральной и кормовой частях корпуса и башни.

САУ имеет ствол длиной 8 метров (52 калибра), автоматическую систему заряжания с боекомплектом на 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, плюс современную точную систему наземной навигации.

PzH 2000 предназначена для уничтожения различных групповых и точечных целей, в первую очередь укреплений, огневых средств (в том числе танков и боевых бронированных машин), а также живой силы. Из пушки можно вести огонь как по навесной, так и по приземной траектории.