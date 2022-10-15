ВОЙНА В Украине В роССии критикуют военное командование из-за гибели первых мобилизованных в боях в Украине, - ISW

2022-10-15 16:00

Сообщения о первых случаях гибели плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес военного командования.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается, российские власти признали гибель пяти мобилизованных из Челябинска. Военные блоггеры заявили, что количество убитых и раненых среди мобилизованных выше из-за отсутствия обещанной подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.

В частности, они обвинили командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зуска в том, что он приказал немедленно перебросить без всякой предбоевой подготовки мобилизованных 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Московской области.

В Сватово они сразу попали под обстрел. Родственникам удалось обнаружить половину полка в больнице в Белгородской области.

Пропаганда вновь заявила, что мобилизованные мужчины будут направлены на фронт бессистемно. Они уже прогнозируют, что к концу зимы Россия потеряет 10 тысяч мобилизованных.

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Новая критика военных блоггеров показывает, насколько эфемерны успехи Кремля в попытке отвлечь внимание населения ракетными обстрелами инфраструктуры Украины. От власти требуют сменить чиновников и командиров.