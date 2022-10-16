ВОЙНА В Украине Рост цен на яйца: в Минагрополитики назвали причину

2022-10-16 10:00

В Украине значительно выросли цены на яйца. Это произошло по двум причинам: уничтожение птицефабрик в Чернобаевке, Донетчине и Луганщине, а также из-за недостатка несущих кур и сокращения производства яиц.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона.

По словам чиновника, оснований для существенного подорожания подсолнечного масла, сахара и яиц нет. Дмитрасевич убежден, что в ноябре украинцы увидят "определенную стабилизацию продовольственных цен".

Он добавил, что аграрии сейчас собрали 2,6 миллиона тонн семян подсолнечника, а прогноз сбора на этот год составляет 9,5 миллиона тонн.

"Это меньше по сравнению с предыдущим годом, который был рекордным и принес 16,3 миллиона тонн подсолнечника. Причины такого уменьшения понятны – война и погодные условия, которые замедлили темпы сбора. Но для внутренних нужд этого больше, чем достаточно. Поэтому, если не говорить об общей инфляции и подорожании логистики, подорожания масла не должно быть", - отметил Дмитрасевич.

По мнению замминистра, цена на сахар также не должна слишком сильно вырасти. Аграрии посеяли 180 тыс. га сахарной свеклы, что чуть меньше против прошлого года – 224 тыс га. Из собранной в этом году свеклы должно выйти 1 млн тонн сахара.

"Дефицита сахара не будет, как и его существенного подорожания", - пояснил он.