ВОЙНА В Украине Зеленский поблагодарил Байдена за военную помощь на $725 млн

2022-10-16 13:00

Украина получит в частности боеприпасы для HIMARS.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американский коллегу Джо Байдена за новый пакет военной помощи Украине. Ее размер 725 миллионов долларов.

Сообщение появилось в Twitter главы государства.

Зеленский назвал это решение "подарком в День защитников и защитниц Украины".

"Искренне благодарен Джо Байдену и народу США за очередной пакет помощи для Украины в размере $725 млн. Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии", — написал украинский лидер.

Следует отметить, что Байден воспользовался своими полномочиями по иностранной помощи и поручил изъять 725 млн. долларов "на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны" для Украины.

Как сообщается на сайте Петагона, в новом пакете военной помощи будут:

Более 200 многоцелевых транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

23 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

5 тысяч артиллерийских снарядов RAAM;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

дополнительные боеприпасы систем HIMARS.

5000 единиц противотанкового оружия;

стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;

медицинские принадлежности.

Поддержка США

Вашингтон поддерживает Украину в войне, которую Кремль начал 24 февраля, и осуждает действия Москвы. После массированного ракетного удара РФ 10 октября Байден по телефону говорил с Зеленским. В ходе разговора лидер американцев пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.

Что касается "фюрера" Путина, то его Байден назвал "рациональным игроком", который плохо оценил свои силы и вторгся в Украину. А целые главы Кремля он считает "нерациональными и бессмысленными".