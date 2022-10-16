ВОЙНА В Украине Зеленский поблагодарил Байдена за военную помощь на $725 млн

2022-10-16 13:00

 

Украина получит в частности боеприпасы для HIMARS.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американский коллегу Джо Байдена за новый пакет военной помощи Украине. Ее размер 725 миллионов долларов.

Сообщение появилось в Twitter главы государства.

Зеленский назвал это решение "подарком в День защитников и защитниц Украины".

"Искренне благодарен Джо Байдену и народу США за очередной пакет помощи для Украины в размере $725 млн. Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии", — написал украинский лидер.

Следует отметить, что Байден воспользовался своими полномочиями по иностранной помощи и поручил изъять 725 млн. долларов "на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны" для Украины.

Как сообщается на сайте Петагона, в новом пакете военной помощи будут:

  • Более 200 многоцелевых транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
  • 23 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 5 тысяч артиллерийских снарядов RAAM;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
  • дополнительные боеприпасы систем HIMARS.
  • 5000 единиц противотанкового оружия;
  • стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;
  • медицинские принадлежности.

Поддержка США

Вашингтон поддерживает Украину в войне, которую Кремль начал 24 февраля, и осуждает действия Москвы. После массированного ракетного удара РФ 10 октября Байден по телефону говорил с Зеленским. В ходе разговора лидер американцев пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.

Что касается "фюрера" Путина, то его Байден назвал "рациональным игроком", который плохо оценил свои силы и вторгся в Украину. А целые главы Кремля он считает "нерациональными и бессмысленными".

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