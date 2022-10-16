ВОЙНА В Украине Смертность среди раненых военных рф превышает 50%, - Генштаб ВСУ

2022-10-16 15:00

 

Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования эвакуировать тяжело раненых военных РФ на территорию России, смертность среди них превышает 50%.

Такую информацию обнародовал в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

"По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. В часности, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50%", - говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Макрона раскритиковали за раскрытие планов ответа на ядерный удар рф

2022-10-15 21:00

Власти рф поручили отремонтировать Крымский мост не позднее июля 2023 года

2022-10-15 17:00

фото Могут нести ядерные снаряды: рф перебросила к границе с Норвегией бомбардировщики

2022-10-15 14:00

фото Какие мины ставят в Украине оккупанты - запомните и покажите детям!

2022-10-13 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Эксперт предположил, смогут ли новые ПВО помочь Украине закрыть небо

2022-10-16 16:00

Смертность среди раненых военных рф превышает 50%, - Генштаб ВСУ

2022-10-16 15:00

Резников сообщил, что первые NASAMS Украина получит уже в октябре

2022-10-16 14:00

Зеленский поблагодарил Байдена за военную помощь на $725 млн

2022-10-16 13:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Эксперт предположил, смогут ли новые ПВО помочь Украине закрыть небо 2022-10-16 16:00
Смертность среди раненых военных рф превышает 50%, - Генштаб ВСУ 2022-10-16 15:00
Резников сообщил, что первые NASAMS Украина получит уже в октябре 2022-10-16 14:00
Зеленский поблагодарил Байдена за военную помощь на $725 млн 2022-10-16 13:00