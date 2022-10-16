ВОЙНА В Украине Смертность среди раненых военных рф превышает 50%, - Генштаб ВСУ

2022-10-16 15:00

Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования эвакуировать тяжело раненых военных РФ на территорию России, смертность среди них превышает 50%.

Такую информацию обнародовал в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

"По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. В часности, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50%", - говорится в сообщении.