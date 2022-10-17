ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет сбивать все вражеские ракеты и дроны

2022-10-17 08:25

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступит день, когда Украина сможет сбивать вражеские ракеты и дроны на все 100%. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Так, украинский лидер рассказал, что враг в течение текущих и минувших суток продолжила атаковать Украину ракетами и иранскими дронами, часть из которых была сбита. В результате таких ударов есть разрушения и жертвы.

Пострадали Донбасс, Запорожье, Николаевская, Харьковская, Сумская, Киевская, Днепропетровская и некоторые другие области.

"Мы делаем все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвреживать больше ударных позиций российской армии. И обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов", - рассказал президент.

Зеленский также поблагодарил всех украинцев, которые оперативно ликвидируют последствия российских террористических ударов: энергетиков, работников ГСЧС, коммунальных служб и местной власти, строителей, работников Национальной полиции, чиновников, которые координируют процесс восстановления.

 

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