ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет сбивать все вражеские ракеты и дроны

2022-10-17 08:25

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступит день, когда Украина сможет сбивать вражеские ракеты и дроны на все 100%. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Так, украинский лидер рассказал, что враг в течение текущих и минувших суток продолжила атаковать Украину ракетами и иранскими дронами, часть из которых была сбита. В результате таких ударов есть разрушения и жертвы.

Пострадали Донбасс, Запорожье, Николаевская, Харьковская, Сумская, Киевская, Днепропетровская и некоторые другие области.

"Мы делаем все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвреживать больше ударных позиций российской армии. И обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов", - рассказал президент.

Зеленский также поблагодарил всех украинцев, которые оперативно ликвидируют последствия российских террористических ударов: энергетиков, работников ГСЧС, коммунальных служб и местной власти, строителей, работников Национальной полиции, чиновников, которые координируют процесс восстановления.