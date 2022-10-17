ВОЙНА В Украине С вечера воскресенья по Украине летели 43 дрона-камикадзе, сбито 37 - Воздушные силы

2022-10-17 18:30

С вечера воскресенья уничтожено 37 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина" и в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "43 (дрона), летели все с юга, 37 - уничтожены. Все силы и средства и авиация и зенитные ракетные комплексы и другие силы обороны были привлечены. По меньшей мере 86% - это уничтоженные "Шахеды". Это довольно неплохой результат.

Действительно, дайте военным делать свою работу. Не нужно из окна шмалять, потому что пули в густонаселенных городах, возвращаются потом на голову людей".