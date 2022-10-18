ВОЙНА В Украине Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи

2022-10-18 13:35

Правительство Италии предоставило Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter-аккаунте.

Чиновник поблагодарил правительство Италии, а также министра обороны Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи.

По словам украинского министра этот пакет поможет Киеву значительно усилить обороноспособность страны на фоне российской военной агрессии.

"Украина высоко ценит вашу помощь", - добавил Резников.

Глава украинского Минобороны не стал озвучивать, какую именно военную помощь передала Италия.

Напомним, ранее стало известно, Германия, Чехия и Италия подготовили новые пакеты военной помощи для Украины.

 

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