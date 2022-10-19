ВОЙНА В Украине Украинская авиация за сутки нанесла 24 точных удара по технике и живой силе врага

2022-10-19 12:28

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 24 удара. В результате было подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, опорного пункта, а также восьми позиций зенитных ракетных комплексов. Об этом в среду, 19 октября, сообщает Генштаб ВСУ.

Также отмечается, что подразделения ПВО сбили пять крылатых ракет и самолет Су-25.

Сообщается, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктах Огирево и Двухлетняя Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

Так, в течение суток противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районы более 10 населенных пунктов. Среди них - Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово Донецкой области, Трихаты Николаевской области и Николаев.

Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed -136, 10 из которых сбили подразделения Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию оркостана против Украины, сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также запуск ударных БпЛА Shahed-136 с ее территории.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай Черниговской области и Юнаковка, Хотинь, Толстодубово и Демченково Сумской области;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка и Домашнее;

на Купянском направлении - из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Грековка, Заречное, Новоегоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Курдюмовка, Майорск, Опросное, Раздолевка, Соледарь, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Никольское, Нескучное, Павловка, Ольговское, Степное и Пречистовка.

На Южнобужском направлении противник пытается улучшить логистическое обеспечение, производит артиллерийские обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От вражеского огня больше всего пострадала инфраструктура Вышетарасовки Днепропетровской области.