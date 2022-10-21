ВОЙНА В Украине Франция передаст Украине ракетные комплексы Crotale, способное эффективно уничтожать беспилотники

2022-10-21 10:27

Франция передаст Украине системы противовоздушной обороны Crotal для борьбы с российскими дронами и воздушными бомбардировками. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Также официальный Париж обязался провести подготовку двух тысяч украинских военных. 

По его словам, бойцы ВСУ пройдут расширенную программу обучения. Учения будут проходить несколько недель на территории воинских частей во Франции. Во время этого военные научатся использовать технику и пройдут подготовку по логистике и другим нуждам.

"Мы отмечаем тот факт, что война, увы, будет продолжаться. Новое поколение солдат также должно быть обучено, чтобы выдержать дистанцию", — сказал министр.

Себастьян Лекорню также заявил, что ЗРК Crotale окажутся особенно полезными в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками.

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