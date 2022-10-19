ВОЙНА В Украине В Китае заявили, что ничего не знают об атаке Киева дронами, и назвали позицию Пекина "понятной"

2022-10-19 17:30

В Китае 18 октября заявили, что им ничего не известно о российской атаке дронами-камикадзе по Киеву (она произошла утром 17 октября). В Пекине призвали "все заинтересованные стороны" к сдержанности и поддержке дипломатических усилий.

Так ситуацию прокомментировал официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь на пресс-конференции 18 октября. Ее расшифровка была опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Один из журналистов попросил дипломата прокомментировать гибель мирных жителей столицы Украины в результате ударов беспилотников.

"Я ничего не знаю о том, что вы упомянули", – ответил Вэньбинь. Он добавил, что позиция КНР по вопросу конфликта РФ и Украины "последовательна и ясна".

"В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса, для совместной деэскалации ситуации", – заявил сотрудник министерства иностранных дел Китая.