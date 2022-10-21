ВОЙНА В Украине Помогавшую врагу сепаратистку из Черкасс приговорили к 10 годам тюрьмы

2022-10-21 11:34

В начале марта Татьяна Дробот переслала по телефону своей сестре в рф, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс и предложила россиянам бомбить их.

Кроме того женщина распространяла в "Одноклассниках" информацию, оправдывающую захват украинских городов, в частности, хвасталась российским флагом над Новой Каховкой.

Несмотря на признание Дробот вины, раскаяние и положительную характеристику с места жительства женщину отправили на 10 лет в тюрьму за госизмену.

Осужденная плакала и говорила, что "жизнь проходит мимо нее" и просила вернуть ее "к внуку", которому она "хочет покупать мороженое". Но думать надо было раньше.