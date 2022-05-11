ВОЙНА В Украине На Сумщине СБУ задержала депутата, который активно помогал оккупантам

2022-05-11 15:37

На Сумщине задержан депутат райсовета по подозрению в госизмене. Об этом сообщает управление СБУ в Сумской области.

Отмечается, что во время временной оккупации Тростянца депутат активно помогал врагу и призывал граждан переходить на сторону захватчиков. Он по собственной инициативе наладил контакт с офицерьем рф и предложил свою помощь и содействие.

Кроме того, чиновник обеспечивал оккупантов продуктами питания и предметами первой необходимости, бесперебойным энергоснабжением к местам дислокации, помогал ориентироваться на местности, а также распространял через интернет призывы по поддержанию действий оккупантов.

Депутату сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).