ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки уничтожили 13 танков и 25 беспилотников - потери врага составили 67 тысяч

2022-10-20 14:29

С 24 февраля по 20 октября безвозвратные потери страны-агрессора в Украине составили не менее 66 750 человек (+370 за сутки). Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром в четверг.

Также с начала российского вторжения войны уничтожены: