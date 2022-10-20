ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки уничтожили 13 танков и 25 беспилотников - потери врага составили 67 тысяч

2022-10-20 14:29

С 24 февраля по 20 октября безвозвратные потери страны-агрессора в Украине составили не менее 66 750 человек (+370 за сутки). Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром в четверг.

Также с начала российского вторжения войны уничтожены:

  • 2567 (+13) танков
  • 5255 (+16) боевых бронированных машин
  • 1646 (+9) артиллерийских систем
  • 372 реактивных системы залпового огня
  • 189 средств ПВО
  • 269 самолетов
  • 243 (+1) вертолета
  • 1311 (+25) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 329 (+6) крылатые ракеты
  • 16 кораблей / катеров
  • 4005 (+6) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 147 (+1) единиц специальной техники
  • 1 крымский мост
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