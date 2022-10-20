ВСУ за сутки уничтожили 13 танков и 25 беспилотников - потери врага составили 67 тысяч
2022-10-20 14:29
С 24 февраля по 20 октября безвозвратные потери страны-агрессора в Украине составили не менее 66 750 человек (+370 за сутки). Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром в четверг.
Также с начала российского вторжения войны уничтожены:
- 2567 (+13) танков
- 5255 (+16) боевых бронированных машин
- 1646 (+9) артиллерийских систем
- 372 реактивных системы залпового огня
- 189 средств ПВО
- 269 самолетов
- 243 (+1) вертолета
- 1311 (+25) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 329 (+6) крылатые ракеты
- 16 кораблей / катеров
- 4005 (+6) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 147 (+1) единиц специальной техники
- 1 крымский мост