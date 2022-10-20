ВОЙНА В Украине рф готовит провокацию под чужим флагом: раскрыт план оккупантов по отступлению в Херсоне

2022-10-20 18:00

 

Президент России Владимир Путин ввел "военное положение" в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Российские власти создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление армии РФ с Херсонщины, в рамках этой кампании россияне могут атаковать Каховскую ГЭС и обвинить в этом Украину.

К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Командующий вооруженными силами РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин во время выступления на российском телевидении сообщил, что российское военное руководство должно принять "трудные решения" по Херсонской области и обвинил Украину в планах удара по гражданской и жилищной инфраструктуре Херсонской области", – отметили аналитики.

Они обратили внимание также на слова главы оккупационной администрации Херсонщины Владимира Сальдо об эвакуации россиян с западного берега Днепра в ожидании "широкомасштабного украинского наступления".

По мнению аналитиков, заявления Суровикина и Сальдо, могут быть попыткой создать информационные условия для полного отступления России за Днепр и сдачи Херсона и значительной территории Херсонской области наступающим украинским войскам.

При этом, российское командование может считать, что прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции способен прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение ВСУ через реку.

Аналитики отметили, что таким образом россияне пытаются достичь двух целей - обвинить Украину в материальном ущербе и гибели людей и использовать наводнение для прикрытия своего отступления.

"Кремль может попытаться использовать такую атаку под фальшивым флагом, чтобы омрачить новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из западной Херсонщины", – резюмировали специалисты ISW.

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