ВОЙНА В Украине Германия и дальше будет помогать Украине оружием, - Шольц

2022-10-20 22:00

Путину не удастся достичь своих целей в Украине и Европе, Запад будет оказывать Украине поддержку, включая военную.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая перед немецким Бундестагом перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава правительства отметил, что жестокость Путина в Украине, использование им энергии и голода как оружия, невероятный скачок инфляции – все это стало испытанием для Европы и мира, которого не было десятилетия. Путин прибегает к террору в Украине, использует безответственную ядерную риторику. Он пытается играть на слабостях Запада, расколоть мир.

"Он ошибается, мы не позволим нас разделить… Наша страна стоит вместе, Европа стоит вместе, солидарна между собой и с Украиной, наши альянсы по миру сильны. Путин не достигнет своих целей", - подчеркнул Шольц.

Он отметил, что цели Путина не будут воплощены в жизнь - как благодаря мужеству украинцев, так и помощи ее друзей и партнеров.

Канцлер подчеркнул, что сейчас Украина больше нуждается в артиллерии и средствах ПВО. Он напомнил, что на прошлой неделе Украине была передана первая система ПВО IRIS-T, ранее запланированная.

"Три последующих будут переданы, как только это будет возможно", - пообещал глава правительства. Он обратил внимание, что все переданное оружие играет немаловажную роль в поле боя.

Глава федерального правительства также отметил, что Германия станет одной из европейских стран, на территории которых будет подготовлено до 15 тысяч украинских военных. По его словам, к весне в Германии будет обучена "полная бригада - до 5 тысяч солдат".

Шольц осудил агрессивные ракетные и проводные атаки на гражданские цели в Украине в течение последних двух недель.

"Сознательные атаки на гражданских – это военное преступление, но эта тактика выжженной земли не поможет Путину выиграть эту войну", - подчеркнул канцлер. Он назвал это актом отчаяния Путина, там же, как мобилизацию.

Политик подчеркнул, что "новая эскалация москвы не была оставлена ​​без ответа", она лишь усиливает решительность Запада. Последним санкционным пакетом было еще усилено давление на Кремль. И так будет продолжаться, пока Россия будет продолжать свою войну.

"Украина успешно будет защищать себя, и мы ей будем помогать столько, сколько потребуется", - повторил немецкий политик. Путин надеялся разделить европейцев, но добился противоположного, отметил он.