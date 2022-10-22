ВОЙНА В Украине Зеленский утвердил санкции против более 3600 физических и юридических лиц рф, среди которых родственники путина

2022-10-22 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил масштабные санкции СНБО против физических и юридических лиц РФ, среди которых есть российские олигархи и родственники диктатора Владимира Путина

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы украинского государства.

Согласно документам, санкции вводятся в отношении 2507 физических и 1374 юридических лиц, большинство из них — граждане России и российские юрлица.

Так, указом № 726\2022 вводятся санкций против политиков, общественных деятелей, и военнослужащих. Среди них также дочь Путина Екатерина Тихонова. Этим же указом вводятся санкции против российских юрлиц.

Указом № 727\2022 вводятся санкции против олигархов, в списке также есть Роман Абрамович.

1 октября СНБО принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц за поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Санкции введены «против значимых физических и юридических лиц России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов».

В перечень, принятый СНБО, вошли более 3600 физических и юридических лиц. В частности, в списке фигурируют:

дети и родственники российского диктатора Владимира Путина и его близкого окружения;

представители региональных элит и властей России;

олигархи и их близкое окружение;

артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;

коллаборанты, перешедшие на сторону врага;

высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;

представители высшего руководящего состава вооруженных сил России;

представители т. н. «правительств ЛНР/ДНР», оккупационной « власти» АР Крым и главари незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

Также приняты санкции против иностранных граждан — «международных наблюдателей», участвовавших в «референдумах» на временно оккупированных территориях Украины.