ВОЙНА В Украине Германия готова к весне подготовить пять тысяч военных ВСУ, - Шольц

2022-10-22 12:00

До весны 2023 Германия на своих полигонах будет обучать 5 тысяч военных ВСУ.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Германия хочет к весне подготовить полноценную украинскую бригаду численностью до 5 тыс. человек", – сказал он.

Подготовка будет проходить в рамках обучающей миссии ЕС EUMAM Ukraine, которую страны Евросоюза согласовали 17 октября. Программой предусмотрена подготовка почти 15 тысяч украинских солдат.

Оперативные штабы по координации учений планируется создать в Германии, Польше и Бельгии. Кроме этих стран учения будут проходить на территории еще нескольких европейских государств. Пока известно, что свои полигоны предоставит Чехия.