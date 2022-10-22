ВОЙНА В Украине Оккупанты в Мариуполе планируют мобилизовать до 10 тысяч мужчин

2022-10-22 16:00

 

Во временно оккупированном Мариуполе россияне планируют мобилизовать до 10 тыс. местных жителей.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он предупредил, что в городе оккупанты могут отбирать имущество и машины граждан.

Используя введение "военного положения", в оккупированном Мариуполе планируют начать масштабную мобилизацию. По предварительным оценкам, отправить на фронт могут до 10 тыс. мужчин.

Также коллаборационная власть теперь может "законно" отбирать имущество и машины мариупольцев. Привлекать жителей к любым работам без выплаты заработной платы. Жители оккупированных городов, понимая это, начали массово выезжать. Среди них – мариупольцы.

"Оккупанты закрыли выезд в сторону Запорожья. Поэтому, к сожалению, у мариупольцев есть только одна возможность выехать – через территорию РФ. Далее через европейские страны можно вернуться в Украину. Здесь их ждет поддержка от сети центров "ЯМаріуполь". Мы готовы им оказать всестороннюю помощь", - сообщил Бойченко.
Ситуация в Мариуполе

С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых прятались мирные люди.

По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех зданий города.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации.

Ранее мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в Мариуполе остается более 100 тыс. жителей. В большей части города нет воды и света, отопительный сезон не смогут начать.

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