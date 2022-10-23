ВОЙНА В Украине Из-за отчаяния роССия "изучает договоренности" с Северной Кореей, - Госдеп

2022-10-23 10:00

 

Российская Федерация из-за отчаяния в войне против Украины начала изучать договоренности с КНДР, чтобы найти источник для изготовления ключевых ресурсов.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, несмотря на отчаяние, Россия и в дальнейшем является опасным противником. Россиян уже обратились за помощью к Ирану с просьбой предоставить товары, которые она не может лично производить или покупать.

"Отчасти это отражение экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели в отношении России", - добавил Прайс

Как отметил представитель Госдепа, из-за невозможности производить ключевые ресурсы, Москва обратилась за помощью к Ирану и начала "изучать договоренности" с Северной Кореей.

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