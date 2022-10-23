ВОЙНА В Украине Как зима повлияет на ход войны: ответ эксперта

2022-10-23 12:00

 

Предстоящая зима может оказаться очень сложной для российских оккупантов. Никакой подготовки к зимним условиям у них не наблюдается.

Как отметил эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк, зима может замедлить темпы наступления ВСУ. Представьте, что вам приходится воевать в степи, где холодно и дует ветер, приводит пример эксперт. Противник сталкивается с такими же условиями. Но Вооруженным силам в этом плане легче - они у себя дома и у них есть надежный тыл.

"Еще до конца ноября южную группировку россиян покосят болезни. И учитывая то, какие у них аптечки, то противовоспалительные, противовирусные, противопростудные препараты у них отсутствуют. К тому же никакой подготовки к зимним условиям у них не наблюдается. Нет никакой информации о том, что российская логистика занимается обеспечением печек, строительных материалов для блиндажей", - отметил собеседник. По его словам, зима для оккупантов может быть очень сложной.

Напомним, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что Вооруженные силы Украины могут достигнуть существенного прогресса в освобождении украинских территорий этой зимой. По его словам, Россия сейчас находится в сложной ситуации и Путин уже не может переломить динамику войны.

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