ВОЙНА В Украине Владимир Зеленский призвал украинцев сознательно потреблять электричество и ничего не бояться

2022-10-24 08:25

В некоторые районы страны уже удалось вернуть свет после недавних атак. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем ликвидацию последствий сегодняшних ударов террористов по нашей инфраструктуре. География этого очередного массового удара очень широка: Волынь, Одесщина, Хмельницкая область, Кировоградская область, Днепропетровщина, Ровенская область, Николаевщина, Запорожская область и другие", - сообщил президент.

В то же время украинский лидер призвал сознательно ограничить потребление электричества в стране.

"Основная мишень террористов - энергетика. Поэтому сейчас, пожалуйста, еще внимательнее, чем раньше, относитесь к необходимости сознательно потреблять электричество. От каждого города и района Украины зависит стабильность работы энергетики всего нашего государства", – подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что на части территории, где электричество было отключено в результате сегодняшнего удара, уже удалось возобновить энергоснабжение.

"Частично в Одесской области, частично на Хмельнитчине электричество уже вернули, Ровенщина, есть положительные отчеты из других областей. Но во многих городах, во многих районах восстановительные работы еще продолжаются", - отметил он.

"Даже если враг и может оставить нас временно без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без стремления исправить все, починить и вернуть в норму. И даже сейчас - частично во тьме - жизнь в нашем государстве, в нашей Украине, все равно цивилизованная. В отличие от России, которая несет нам этот террор. У них там и с электричеством все равно дикость, как в древние времена. Только дикари могут нести такое зло миру", - заявил Зеленский.

"Я хочу подчеркнуть: ни этот удар террористов, ни какие-либо другие подобные их удары не остановят наших защитников", - подчеркнул президент.