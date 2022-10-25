ВОЙНА В Украине В Украине оценили вероятность тотальной мобилизации

2022-10-25 20:00

 

С начала полномасштабной российско-украинской войны в Украине действует общая мобилизация населения - это самая высокая степень мобилизации. И если страна-террорист РФ мобилизует еще миллион оккупантов, то юридически никто не сделает "тотальную" мобилизацию.

Об этом заявил начальник Киевского городского центра комплектования Юрий Максимов для ТСН.

По его словам, мобилизация в юридическом аспекте бывает либо частичная, либо всеобщая. В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ действует второй вариант, поэтому даже в случае российской мобилизации сотен тысяч оккупантов не будет вводиться понятие "тотальной".

"Мы сейчас находимся на высшей степени мобилизации. Она может быть или частичная, или общая. Юридически", - сказал Максимов.

В то же время, при таких условиях может быть народный подъем, который смотивирует украинцев добровольно вступать в ряды Вооруженных Сил Украины и других военных формирований для защиты Родины от врага.

"Просто может быть народный подъем. Таков, какой был в начале войны: люди массово шли в терроборону, создавали отряды. Я знаю, что была масса людей, имея охотничье оружие и разрешения на нее, имея только устройства для отстреливания резиновых шаров - все они присоединялись к терробороне, другим подразделениям", - добавил Юрий.

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