ВОЙНА В Украине "Украинцы победят в этой войне": Шольц заверил, что Берлин продолжит военную помощь

2022-10-26 12:00



Украина победит Россию в войне. А Германия будет поддерживать украинцев политически, финансами, гуманитарной и военной помощью столько, сколько будет нужно.

Об этом 25 октября заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Берлине, открывая международную экспертную конференцию по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины. Он отметил, что последние российские атаки, в том числе дронами-камикадзе, являются "новым страшным моментом в этой войне, которая пытается стереть Украину с мировой карты", передает "Интерфакс-Украина".

"Эта отвратительная война демонстрирует прежде всего одно – путинская Россия в отчаянии. Украинцы – гордая нация, они победят в этой войне, но для этого мы должны вместе поддержать Украину политически, финансово, гуманитарно, а также оружием. Мы будем поставлять все это настолько долго, насколько это будет необходимо", – заявил Шольц.

Он добавил, что Берлин также будет поддерживать Украину системами ПВО, а после завершения войны будет стоять "бок о бок с Украиной, поддерживать ее на пути демократии, свободы и безопасности".

Канцлер отметил, что пришло время собрать лучших специалистов мира для экспертизы по восстановлению Украины. По его словам, речь идет о создании нового плана Маршалла XXI века.

"Давайте думать не только о восстановлении того, что уже было до войны, мы должны думать о том, что будет, что можем создать новую резильентную Украину на основе устойчивой экономики, которая будет поставлять зеленую энергию, экспортировать продукты высокого качества, промышленную и аграрную продукцию, которая будет хабом IТ-экспертизы, IТ-технологий, членом ЕС с соответствующими правовыми рамками, правовыми структурами", – сказал Шольц.